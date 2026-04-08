Donald Trump'tan ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi

Son dakika gelişmesi...

ABD ile İran arasında ateşkes anlaşması sağlandı.

Taraflar Hürmüz Boğazı'nın da açılması şartıyla iki haftalık bir ateşkes için el sıkıştı.

Kararın yankıları dünya genelinde sürerken ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi.

"15 MADDENİN ÇOĞU KABUL EDİLDİ"

ABD Başkanı açıklamasında İran'ın bir rejim değişikliği sürecinden geçtiğini iddia ederek"İran ile daha yakın çalışacağız.

15 maddenin çoğu kabul edildi" dedi.

"URANYUM ZENGİNLEŞTİRMESİ YAPMAYACAKLAR"

İran'ın nükleer konusunda da geri adım attığını öne süren Trump, "Uranyum zenginleştirmesi yapılmayacak ve Amerika Birleşik Devletleri, İran ile birlikte çalışarak yerin derinliklerine gömülmüş tüm Nükleer "Tozları" B-2 Bombardıman Uçakları ile kazıp çıkaracaktır.

Bu durum şu an ve bir süredir çok hassas bir Uydu Gözlemi Uzay Kuvvetleri! altındadır. Saldırı tarihinden itibaren hiçbir şeye dokunulmamıştır." dedi.

"YAPTIRIMLARI GÖRÜŞÜYORUZ"

İran'a yönelik yaptırımlarada değinen ABD Başkanı şunları kaydetti:

İran ile Gümrük Vergisi ve Yaptırımların kaldırılması konusunu görüşüyoruz ve görüşmeye devam edeceğiz.

İRAN'A SİLAH SATAN ÜLKELERE EK GÜMRÜK VERGİSİ

Trump açıklamasında ayrıca yeni bir kararı daha duyurarak, "İran’a Askeri Silah sağlayan herhangi bir Ülkeye derhal geçerli olmak üzere yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacaktır.

Hiçbir istisna veya muafiyet olmayacaktır" diye konuştu.