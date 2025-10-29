İstanbul Sultanbeyli'de polisten kaçan aracın tıra çarptı: 1 ölü

- İstanbul Sultanbeyli'de polisin dur ihtarına uymayıp kaçan bir araç, park halindeki tıra çarptı.
- Kazada, araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
- Olaydan sonra kaçmaya çalışan ve polise ateş açan şüpheli yaralı yakalandı.
İstanbul'un Kartal ilçesinde görev yapan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurmak istedi.
Dur ihtarına uymayıp kaçan sürücünün kullandığı araç, Sultanbeyli ilçesi Fatih Bulvarı'ndaki kavşakta park halindeki tıra arkadan çarptı.
Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Yapılan kontrollerde araç içerisinde sıkışan 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de ağır yaralandığı belirlendi.
Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırken ölen kişinin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kazaya karışan araçtan kendi imkanlarıyla çıkarak kaçmak isteyen ve polise ateş açan şüphelinin ise yaralı yakalandığı öğrenildi.