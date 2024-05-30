İstanbul Sultangazi'de elektrik kabloları bomba gibi patladı İstanbul Sultangazi'de elektrik kablolarında meydana gelen yangında bomba gibi patlayan kablolar paniğe neden olurken elektriksiz kalan esnaf, BEDAŞ'a tepki gösterdi.

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İHA

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi'ndeki sanayi bölgesine elektrik akımı veren kablolar yanarak sokak ortasına düştü.

Düşen kablolar bomba gibi patlayarak paniğe neden oldu.

Çevredeki vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri bölgeye şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin yangın tüpüyle müdahalesinin ardından yanan kablolar söndürüldü.

BEDAŞ'a tepki

BEDAŞ ekipleri ise bölgedeki enerjiyi keserek yanan kabloları yenisi ile değiştirmek için çalışma başlattı.

Elektriksiz kalan esnaf ise BEDAŞ’a tepki gösterdi.

2 ay önce yine elektrik kablosunda yangın çıktığı iddia edildi.

Bomba gibi patlayan kablolar kamerada

Yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görüntülerde yandığı için koparak yere düşen elektrik kablosunda şiddetli patlamaların yaşandığı görülüyor.

"Elektrik kabloları patladı"

Yaşanan olayı anlatan çevre esnaflarından Zeki Eğri, "Elektrik kabloları patladı. Genelde patlıyor. Sanırım çekim yüksek oluyor ve kablolar kaldırmıyor, düşüyor diye düşünüyoruz. 2 ay önce gene olmuştu. Aslında epey bir süredir olmuyordu ama yine oldu. Saat 15.00 gibi patladı. Biz de hemen araçlarımızı falan çektik ve makinelerimizi kapattık. Çünkü bayağı bir patlama yaşandı. Korktuk açıkçası ve uzak durduk. İtfaiye ekiplerine falan haber verdik. Sağ olsunlar hemen geldiler müdahale ettiler. Şu an için herhangi bir durum yok. Ama elektriğimizde yok" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)