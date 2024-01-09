İstanbul Sultangazi'de servis aracının altında kalan çocuk can verdi İstanbul Sultangazi'de servis aracının altında kalan 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Ölen çocuğun abisinin de yaklaşık 2 yıl önce trafik kazasında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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İHA

İstanbul'un Sultangazi ilçesi 50. Yıl Mahallesi'nde sokağa dönen servis sürücüsü, 5 yaşındaki Muhammet Enes Memiş'i görmeyerek ezdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Muhammet Enes Memiş'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulunurken Memiş'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Sürücü ise polis ekiplerince gözaltına alınırken konuya ilişkin çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Abisi de kazada ölmüş

Kazada ölen çocuğun abisi Yasin Memiş'in de yaklaşık 2 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay anında ezilen çocuğa müdahale eden sağlık görevlisi Köksal Duman, "İş çıkışı buradan geçerken kalabalığı gördüm. Kalabalıkta olan arkadaşlar sağlıkçı olduğum için müdahale etmemi söylediler. Nabzını kontrol ettim, nabzı yoktu. Gelen ekipler hayatını kaybettiğini belirtti. Rabbim sabır versin ailesine, üzücü bir olay. Abisi de önceden trafik kazasına kurban gitmiş. Ailesi için büyük bir imtihan, babası da kalp krizi geçirmiş" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)