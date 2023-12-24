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İstanbul trafiğinde tehlikeli anlar! Gençler araçlara tutunarak yolculuk yaptı

İstanbul trafiğinde tehlikeli anlar! Gençler araçlara tutunarak yolculuk yaptı Üsküdar ve Sancaktepe’de kaydedilen videolarda, çocukların tehlikeye aldırış etmeden İETT otobüsü ve kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yaptığı görüldü. O anlar kameraya yansıdı.