Yargıtay Başkanlığı seçiminde 28. turda da sonuç yok Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 28. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

AA & Ensonhaber

Mehmet Akarca'nın 24 Mart 2020'de Yargıtay Başkanlığı'na seçilmesinin ardından geçen 4 yıllık görev süresi 24 Mart'ta sona erdi.

Bu durumla birlikte Yüksek Mahkeme'nin yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri, 25 Mart Pazartesi günü sandık başına gitti.

Ancak, ilk 27 tur oylamada hiçbir aday, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oy alamadığı için, 28. tur oylamasına geçildi.

Seçim 29. tura kaldı

28. tur oylaması sonucunda; Mehmet Akarca 102 oy, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 113 oy ve 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 103 oy aldı. Seçime katılım 321 kişi olarak kaydedildi ve 3 oy geçersiz sayıldı.

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçimler, 29. tur oylamayla yarın devam edecek.

Unutulmamalıdır ki, seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.