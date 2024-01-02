İstanbul Ümraniye'de alkollü şahıs tartıştığı kişilerin üzerine aracını sürdü İstanbul Ümraniye'de alkollü bir şahsın kavga ettiği kişilerin üzerine aracını sürdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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İHA

İstanbul'un Ümraniye ilçesi Yamanevler Mahallesi'nde önceki akşam saatlerinde daha önce aralarında husumet olan iki grup arasında tartışma yaşandı.

Tartışma bir anda büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Gruptan bir kişi yanında getirdiği kurusıkı silahla ateş etmeye başladı.

Gruptakiler sağa sola kaçışırken bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Aracını kavga ettiği kişilerin üzerine sürdü

Tartışma sırasında alkol almak için gelen bir şahıs, kendisine küfür edildiğini düşünerek gruptaki kişilerle kavga etti.

Grupta bulunan hafif ticari araç sürücüsü aracı caddedeki kişilerin üzerine sürerken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Şahsın aracını tartıştığı kişilerin üstüne sürdüğü anlar kameraya yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)