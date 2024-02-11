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İstanbul ve Samsun'da fuhuş operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı! 6 kadın kurtarıldı

İstanbul ve Samsun'da fuhuş operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı! 6 kadın kurtarıldı Yapılan bir ihbarı değerlendiren ekiplerce, İstanbul ve Samsun'da masaj salonunda fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 3’ü kadın toplam 7 kişilik şebeke yakalandı.