Ahlak Büro Amirliği ekipleri, masaj salonunda fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Polis yaptığı soruşturmanın ardından şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Masaj salonlarına düzenlenen operasyonda zorla fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 6 yabancı uyruklu kadın polis tarafından kurtarıldı.
İki ilde 9 adrese baskın
Ekipler; İstanbul'un Ataşehir, Sarıyer ve Ümraniye ile Samsun'un Atakum ilçesinde daha önceden tespit edilen 9 adrese baskın yaptı.
3’ü kadın 7 şüpheli gözaltında
Yapılan baskınlarda şebeke üyesi oldukları iddia edilen 3’ü kadın 7 şüpheli gözaltına alındı.
Fuhuş yaptırılmaya zorlanan yabancı uyruklu 6 kadın kurtarıldı
Soruşturma kapsamında zorla fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu 6 kadının da kurtarıldığı öğrenildi.
10 cep telefonuna el konuldu
İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda 10 adet cep telefonu bulundu. Cep telefonlarına incelenmek üzere el konuldu.
Şüphelilerden 4’ü tutuklandı
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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