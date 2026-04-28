İstanbul ve Tekirdağ’da çetelere darbe: 13 şüpheli yakalandı

İstanbul ve Tekirdağ’da organize suç örgütlerine yönelik yürütülen kapsamlı soruşturmada önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Emniyet ekiplerinin düzenlediği baskınlarda, son dönemde art arda yaşanan silahlı saldırılarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 13 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında harekete geçti.

Yeni nesil suç yapılanmalarına yönelik İstanbul ve Tekirdağ’da belirlenen adreslere, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

TALİMATLAR YURT DIŞINDAN

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin eylemlerin talimatlarını, yurt dışında firari durumda bulunan ve hakkında kırmızı bülten kararı olduğu belirtilen çete elebaşından aldıkları öne sürüldü.

Organize yapının, suç faaliyetlerini uluslararası bağlantılarla yönlendirdiği değerlendiriliyor.

PEŞ PEŞE SİLAHLI SALDIRILAR

Polis ekiplerinin incelemelerinde, gözaltına alınan şüphelilerin, İstanbul’un farklı ilçelerinde gerçekleşen bir dizi silahlı saldırıyla bağlantılı olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin;

Ataşehir’de bir oto galerisine yönelik silahlı saldırı,

Sarıyer’de iki ayrı iş yerinin kurşunlanması ve bir saldırı girişimi,

Bağcılar’da bir kişiye yönelik silahlı saldırı,

Zeytinburnu’nda bir araca düzenlenen saldırı,

olmak üzere toplam 5 olaya karıştıkları belirlendi.

AMAÇ: HARAÇ VE BASKI

Şüphelilerin, “yağma amaçlı iş yeri kurşunlama” ve “tehdit” suçları kapsamında hareket ettikleri, hedef aldıkları iş yerleri üzerinde baskı kurarak haraç talep ettikleri iddia edildi.

Gerçekleştirilen saldırıların bu amaç doğrultusunda planlandığı değerlendiriliyor.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

Düzenlenen operasyon, son dönemde artan organize suç faaliyetlerine karşı güvenlik güçlerinin yürüttüğü mücadelenin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.