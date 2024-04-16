İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde saatçilik yapan Yunus Emre G. yan dükkanda gümüşçülük yapan Engin K. ile bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Komşularının kavga ettiğini gören kuruyemişçi Salih U. kavgayı ayırmaya çalıştı.
Bu sırada Yunus Emre G. kurusıkıdan dönüştürülmüş tabanca ile ateş açtı.
Kavgayı ayırmaya çalışırken vuruldu
Açılan ateş sonrası kavgayı ayırmaya çalışan Salih U. bacağından yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri Yunus Emre G.'yi gözaltına aldı.
Yaralı şahıs ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaşananlar kamerada
Silahlı kavga anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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