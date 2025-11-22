İstanbul Zeytinburnu'nda iş yerindeki silahlı kavgada 2 kişi öldü

- İstanbul Zeytinburnu'ndaki iş yerinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
- Olay sonrası iş yeri sahibi H.A. kaçtı, ancak kısa sürede yakalandı.
- Çatışmada Fatih A. ve Ümit Ö. hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Çırpıcı Mahallesi'ndeki iş yerine gelen 4 kişiden Fatih A. ve Ümit Ö., içeri girerek aralarında husumet olduğu öğrenilen iş yeri sahibi H.A. ile tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine H.A., yanında bulunan silahla Fatih A. ve Ümit Ö.'ye ateş etti.
Dışarıda bekleyen diğer 2 kişi de silah seslerini duyarak iş yerine doğru ateş açtı.
Çatışma sırasında yan dükkanın önünde bulunan 1 kişi seken mermilerin isabet etmesi sonucu ayağından yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİLER
Ayağından yaralanan kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Fatih A. ve Ümit Ö.'nün ise olay yerinde yapılan incelemede hayatlarını kaybettikleri belirlendi.
Polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olayın ardından kaçan iş yeri sahibi H.A., polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.