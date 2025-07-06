İstanbul'da 1011 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri önceki gün ilk aşamada 20.00-22.00 saatleri arasında 215 noktada 1416 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması yaptı.

Uygulamaya polis helikopteri ile Deniz Limanı Şubesi'ne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada 22.00-23.59 saatleri arasında 1276 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

1011 GÖZALTI

Uygulamada 342 bin 857 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 564 şüphelinin de aralarında bulunduğu 1011 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 34 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 6 kurusıkı tabanca, 85 fişek, 3 bin 331 gram uyuşturucu madde, 77 adet sentetik ecza ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 500 lira ele geçirildi.

Ekipler tarafından 338 umuma açık iş yeri denetlendi.

Trafik denetimlerinde ise 44 bin 868 araç ve 2 bin 876 motosiklet kontrol edildi, bin 868 araç ve motosiklet ile 17 sürücüye işlem uygulanırken 3 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde 800 bin 312 lira tutarında trafik cezası kesildi.