Fenerbahçe - Gaziantep FK - CANLI SKOR

GÜNCEL SKOR: FENERBAHÇE 0-0 GAZİANTEP FK

16' Maxim, Yusuf paslaşmalarında araya Levent Mercan girerek topu kaptı.

15' Nene'nin ceza sahası içerisinde sağ çaprazdan vuruşu kaleci Burak Bozan'ın kucağına gitti.

7' İkili mücadelede Cherif yerde kaldı Fenerbahçe serbest vuruş kazandı.

5' Asensio'nun köşe vuruşunda Gaziantepli oyuncular müdahile ederek uzaklaştırdı.

3' Maxim'in serbest vuruşta açtığı ortada Fenerbahçeli oyuncu yerde kaldı hakem faulü işaret etti.

3' Yiğit Efe'nin Gassama'ya yaptığı müdahaleye hakem Kadir Sağlam faul dedi.

2' Musaba'nın savunma arkasına pası hızlı kaldı ve Cherif'ten önce Gaziantep savunması müdahile etti.

1' Maç başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Gaziantep FK ile mücadele ediyor.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başladı.

Kadir Sağlam'ın yönettiği 90 dakikada Süleyman Özay ve Esat Sancaktar yardımcı hakem olarak görev yapıyor.

Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

Karşılaşmanın VAR koltuğunda Erkan Engin oturuyor.

İLK 11'LER