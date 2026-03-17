Donald Trump'tan NATO'ya sert tepki

ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık olarak Körfez ülkelerindeki ABD üslerini vuran İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması küresel ekonomiyi sarstı.

Özellikle Brent petrol fiyatlarında yükselmeler nedeniyle tüm dünya bu durumdan olumsuz etkilendi.

TRUMP'TAN HÜRMÜZ ÇAĞRISI

ABD Başkanı Donald Trump da Hürmüz Boğazı'ndaki tankerlere kurulacak bir deniz koalisyonu eşliğinde geçiş sağlayarak bu duruma çözüm getireceğini belirtti.

NATO REDDETTİ

Ancak bunun için yardıma ihtiyacı olduğunu belirten Trump'ın çağrısı ise beklenilen ilgiyi görmedi.

ABD'nin üyesi olduğu NATO, çağrıya mesafeli yaklaşarak ret yanıtı verdi.

"APTALCA BİR HATA YAPIYOR"

Bunun üzerine açıklamalarını sertleştiren Trump, bugün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Beni büyük hayal kırıklığına uğrattılar. NATO aptalca bir hata yapıyor.



Hürmüz Boğazı'nda hiç kimsenin yardımına ihtiyacımız yok.

"ABD, NATO'DAN AYRILMAYI DÜŞÜNÜR MÜ" SORUSU

Trump, bir gazetecinin "ABD'nin NATO ile ilişkisini yeniden gözden geçiriyor musunuz, belki de ayrılmayı mı düşünüyorsunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

Biz her zaman NATO'nun yanındayız, onlara Ukrayna'da yardım ediyoruz ancak onlar bizim için çok küçük bir çaba olan boğazı açık tutma işine yardım etmiyorlar.



Bize yardım etmediklerinde, bu kesinlikle üzerinde düşünmemiz gereken bir şey. Bu karar için Kongre'ye de ihtiyacım yok. Kendim yapabilirim.