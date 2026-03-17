ABD'nin Hürmüz Boğazı koalisyonu çağrısına hangi ülke ne cevap verdi

Orta Doğu'daki savaşa dünya kilitlenmiş durumda.

ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık olarak Körfez ülkelerindeki ABD üslerini vuran İran, Hürmüz Boğazı'nı da kapattı.

Bu durum ise tüm dünyayı olumsuz etkiledi. Özellikle Brent petrol fiyatlarında yükselmelere neden oldu.

TRUMP'TAN "KOALİSYON" ÇAĞRISI

ABD Başkanı Donald Trump da Hürmüz Boğazı'ndaki tankerlere kurulacak bir deniz koalisyonu eşliğinde geçiş sağlayarak bu duruma çözüm getireceğini belirtti.

Ancak bunun için yardıma ihtiyacı olduğunu da belirten Trump "İran'ın icabına baktık ama Hürmüz için yardım gerekiyor. Biz petrolümüzün yüzde 1’inden daha azını bu boğazdan alıyoruz. Bazı ülkeler çok daha fazlasını alıyor: Japonya yüzde 95, Çin yüzde 90 ve Güney Kore yüzde 35. Bu yüzden onların gelip boğaz konusunda bize yardımcı olmalarını istiyoruz" dedi.

Trump'ın bu çağrısı ise beklenilen ilgiyi görmedi.

FRANSA, İNGİLTERE VE DANİMARKA ILIMLI YAKLAŞTI

Çağrıya 10 ülke sessiz kalırken, 5 ülke ret yanıtı verdi.

Trump'ın deniz koalisyonu çağrısına yalnızca Fransa, İngiltere ve Danimarka ılımlı şekilde yanıt verdi.

AÇIKLAMA YAPMAYAN ÜLKELER

*Çin

*Kanada

*Güney Kore

*Avusturya

*Hollanda

*Çekya

*Macaristan

*Slovakya

*Yunanistan

*Avrupa Birliği (AB)

REDDEDEN ÜLKELER

*İspanya

*Almanya

*İtalya

*Avustralya

*Japonya