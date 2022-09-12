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    İstanbul'da 14 bin 215 şişe sahte parfüm ele geçirildi

    Turistlerin yoğun olduğu bölgede satılan sahte parfümler, ekipler tarafından ele geçirildi. Parfümleri 150 dolara satan 241 şüpheliye cezai işlem uygulandı.
    • 12.09.2022 - 15:53
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 16:55
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    İstanbul'da 14 bin 215 şişe sahte parfüm ele geçirildi

    Sahte ürünlerden ölenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor...

    Bu kapsamda vatandaşın bilinçsiz şekilde kullanmaya devam ettiği ürünlerin önüne geçmek için ekipler harekete geçti.

    241 kişiye işlem yapıldı

    İstanbul'da kaçak olarak işletilen imalathanelerde üretildiği tespit edilen sahte parfümler, turistlerin yoğun olduğu bölgelerde yüksek fiyatlara satılıyor.

    Ekipler tarafından tespit edilen imalathanelerde 241 kişi hakkında işlem yapıldı.

    Şahısların, 1 yıl içerisinde satma amacıyşa yanlarında bulundurduğu toplam 14 bin 215 sahte parfüme ise el koyuldu.

    İstanbul da 14 bin 215 şişe sahte parfüm ele geçirildi #1

    Ele geçirilen ürünler sergilendi

    Ekipler tarafından ele geçirilen parfümler, İstanbul Zabıta Daire Başkanlığı'na ait bir depoda sergilendi.

    150 dolara sahte parfüm satıldı

    DHA'nın haberine göre, parfümlerin özellikle dünyaca ünlü markaların kopyası olması dikkat çekerken, şüphelilerin esans ve su ile doldurulan bu parfümleri turistlere 150 dolara sattıkları öğrenildi.

    İstanbul da 14 bin 215 şişe sahte parfüm ele geçirildi #2

    İstanbul da 14 bin 215 şişe sahte parfüm ele geçirildi #3

    İstanbul da 14 bin 215 şişe sahte parfüm ele geçirildi #4

    İstanbul da 14 bin 215 şişe sahte parfüm ele geçirildi #5

    İstanbul da 14 bin 215 şişe sahte parfüm ele geçirildi #6


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