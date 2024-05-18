İstanbul'da motosiklet hırsızları vatandaşları çileden çıkardı.
Ataşehir'de motosikletleriyle sokak sokak gezen iki şüpheli 15 gün içinde 3 ayrı sokaktan motosiklet çaldı.
15 günde farklı sokaklardan motosiklet çaldılar
İlk hırsızlıkta şüpheliler, park halindeki motosikletlerin yanına yanaştı. Kasklı hırsızlar, etrafı kontrol ettikten sonra bir motosikletin kilidini kırarak çaldı.
Başka bir gün ise park halindeki motosikleti çalan şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı.
Şikayetçi oldular
Motosikletlerinin yerinde olmadığını gören vatandaşlar çevredeki güvenlik kamera görüntülerini izledi.
Motosikletlerinin çalındığını gören mağdurlar polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Hırsızlık anı kamerada
Hırsızların farklı zaman dilimlerinde motosikletleri çaldıkları o görüntüler çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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