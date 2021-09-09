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    İstanbul’da 2 kişinin öldüğü motosiklet kazası kamerada

    D-100 Karayolu'nda sürücüsünün makas atarak gittiği iddia edilen motosikletin bariyerlere çarpmasıyla meydan gelen kazada iki kişi öldü. Kaza anı kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 09.09.2021 - 07:21
    • Güncelleme : 09.09.2021 - 07:31
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    İstanbul’da 2 kişinin öldüğü motosiklet kazası kamerada

    İstanbul D-100 Karayolu Edirne istikametinde saat 02.00 sıralarında makas atarak ilerleyen ve üzerinde Mehmet Cemal Akıl ve Gültekin Dönmez'in bulunduğu 06 HPP 54 plakalı motosiklet, Zeytinburnu Cevizlibağ mevkisine geldiği sırada sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki Mehmet Cemal Akıl ve Gültekin Dönmez, yola savrulurken motosiklet ise yaklaşık 500 metre ileri sürüklendi.

    Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken bir yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    İKİSİ DE CAN VERDİ

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Mehmet Cemal Akıl ve Gültekin Dönmez'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

    Motosiklet sürücüsü Mehmet Cemal ile Gültekin Dönmez düzenlenen cenaze törenlerinin ardından toprağa verildi.

    İstanbul’da 2 kişinin öldüğü motosiklet kazası kamerada ViDEO

    KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA

    Kaza anı motosikletin hemen arkasından gelen bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Görüntülerde, motosikletin hızla ilerlediği ve ardından bariyerlere çarparak üzerindeki iki kişi ile birlikte yere savrulduğu görülüyor.

    İstanbul’da 2 kişinin öldüğü motosiklet kazası kamerada #1

    İstanbul’da 2 kişinin öldüğü motosiklet kazası kamerada #2

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