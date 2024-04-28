TBMM'nin gündemi yoğun: Yeni anayasa görüşmeleri yapılacak Hafta boyunca ele alınacak önemli yasa teklifleri arasında, enerji alanında düzenlemeler içeren kanun tekliflerine ilişkin görüşmelerin devamı ve fahiş fiyatla mücadeleye dair kanun teklifi yer alıyor.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bu hafta bir dizi yeni yasal düzenleme ile oldukça yoğun bir ajandaya sahip.

Yeni ve sivil anayasa, Meclis'in gündemine oturacak.

Konuya ilişkin görüşmeler bu hafta başlayacak ve bu kapsamda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi parti liderlerini ziyaret etmesi bekleniyor.

Enerji alanındaki anayasa teklifinin tamamlanması bekleniyor

Öte yandan bir diğer gündem de enerji alanındaki anayasa teklifi olacak.

Yapılan teklif ise şöyle; yerli üretim ve ithal doğalgazın Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanması.

Buna göre de kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere, denizler ve göllerde yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek.

Fahiş fiyatla mücadele en önemli gündem maddesi

Bir önemli gündem maddesi de yasa teklifleri. Bunların başında da Ticaret Kanunu'nda yapılacak düzenleme yer alıyor.

Yaklaşık 20 maddeden oluşması öngörülen teklifte, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere verilen idari para cezalarının artırılmasına ilişkin düzenleme de yer alacak.

Ayrıca işletmelere kapatma yaptırımı getirilmesi de Meclis'teki görüşmeler sırasında tartışılacak.

Bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulması planlanan diğer teklif, Milli Savunma Bakanlığı'nın teşkilat yapısındaki değişiklikleri içeriyor.

Grup toplantıları devam edecek

Liderler de bu hafta Meclis kürsüsünden milletvekillerine hitap edecek. Salı ve Çarşamba günü partilerin grup toplantıları düzenlenecek.