Yılbaşı öncesi jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda paketlenmiş halde 2 ton sahte alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Yılbaşının yaklaşmasıyla beraber, İstanbul genelinde düzenlenen sahte içki operasyonlarına ağırlık verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler'de bir depoda sahte içki satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

2 TON SAHTE İÇKİYE EL KONULDU

Depoda yapılan aramalarda ise dağıtıma hazır vaziyette toplam 2 ton sahte bandrollü ve bandrolsüz içki ele geçirildi. Böylelikle sahte içkilerin İstanbul içine ve dışına dağıtım yapılması engellenmiş oldu.

İstanbul'da 2 ton sahte içki ele geçirildi

DEPO SAHİBİNE GÖZALTI

Depo sahibi İ.K.'nin de gözaltına alındığı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. Ekipler, vatandaşlara sahte içki konusunda uyarılarda bulunarak şüphelenilen durumlarda "174 Alo Gıda İhbar Hattı"na ulaşılmasını istedi.

Öte yandan depoya düzenlenen baskın kameralara yansıdı.