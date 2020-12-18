Euro
9.4388
-0.2%
Dolar
7.6971
-0.07%
Altın
465.49
-0.28%
Borsa
1.406
0.46%
Bitcoin
177.721
-1.30%
EXEN Coin
11.22
1.44%
9ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 9 C
    İstanbul'da 2 ton sahte içki ele geçirildi

    İstanbul'da 2 ton sahte içki ele geçirildi

    Yılbaşı öncesi jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda paketlenmiş halde 2 ton sahte alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
    • AA & Ensonhaber
    • 18.12.2020 - 11:34
    • Güncelleme : 18.12.2020 - 11:39
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Yılbaşının yaklaşmasıyla beraber, İstanbul genelinde düzenlenen sahte içki operasyonlarına ağırlık verildi.

    İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler'de bir depoda sahte içki satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

    Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

    2 TON SAHTE İÇKİYE EL KONULDU

    Depoda yapılan aramalarda ise dağıtıma hazır vaziyette toplam 2 ton sahte bandrollü ve bandrolsüz içki ele geçirildi. Böylelikle sahte içkilerin İstanbul içine ve dışına dağıtım yapılması engellenmiş oldu.

    İstanbul'da 2 ton sahte içki ele geçirildi

    DEPO SAHİBİNE GÖZALTI

    Depo sahibi İ.K.'nin de gözaltına alındığı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. Ekipler, vatandaşlara sahte içki konusunda uyarılarda bulunarak şüphelenilen durumlarda "174 Alo Gıda İhbar Hattı"na ulaşılmasını istedi.

    Öte yandan depoya düzenlenen baskın kameralara yansıdı.

    İstanbul da 2 ton sahte içki ele geçirildi #1

    İstanbul da 2 ton sahte içki ele geçirildi #2

    İstanbul da 2 ton sahte içki ele geçirildi #3

    İstanbul da 2 ton sahte içki ele geçirildi #4

    İstanbul da 2 ton sahte içki ele geçirildi #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir