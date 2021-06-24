İstanbul'da 21 yaşındaki genç su kuyusunda ölü bulundu

Bir gün sonra üniversite sınavına girecek olan 21 yaşındaki gencin cansız bedeni, evlerinin bahçesinde bulunan 4 metre derinliğindeki su kuyusunda bulundu.

İstanbul'un Kartal ilçesinde Recep Akyıldız (21) isimli genç sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi.

Şüphe üzerine Akyıldız’ı aramak üzere sokağa çıkan aile, evlerinin bahçesinde bulunan ve 4 metre derinliğindeki su kuyusunun etrafında oluşan kan lekesini fark etti.

ÖLÜ BULUNDU

Yaşanan olay üzerine durum itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri oksijen tüpleriyle şu kuyusuna indiğinde genç şahsın cansız bedeniyle karşılaştı.

Ekiplerin bir saatlik çalışmanın ardından Akyıldız'ın cansız bedeni ambulansa konularak Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Acı haberi alan aile yakınları sinir krizi geçirdi.

"YARIN ÜNİVERSİTE SINAVINA GİRECEKTİ"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan enişte Şaban Elmacı, “Ailesi sabah evde olmadığını fark edince aramak için dışarı çıkıyor. İlk başta çocuklarının denize gittiğini düşünüyorlar. Kuyuya bakmak akıllarına gelmiyor. Kuyunun kenarında kan izini görünce şüpheye kapılıp ekiplere haber veriyorlar. Henüz daha 20’li yaşlardaydı. Yarın sınava girecekti. Açıkçası neden bu duruma geldi biz de anlam veremiyoruz” diye konuştu.

























