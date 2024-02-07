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İstanbul'da 250 bin TL'lik motosiklet hırsızlığı kameralara yansıdı

İstanbul'da 250 bin TL'lik motosiklet hırsızlığı kameralara yansıdı İki hırsız, apartman önünde park halinde bulunan 250 bin TL değerindeki motosikleti çaldı. Çalıştıramadıkları motosikleti iterek olay yerinden uzaklaşan hırsızların o anları güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.