İHA
İstanbul'da hırsızlar iş başında.
Kadıköy'de kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli iki hırsız, gözüne kestirdikleri park halindeki motosikleti çalmak istedi.
250 bin TL değerindeki motosikleti çaldılar
Hırsızlar, T.B.B isimli bir vatandaşa ait olan yaklaşık değeri 250 bin TL değerindeki motosikleti çalıştıramayınca iterek olay yerinden uzaklaştı.
Sokak üzerinde yaşanan hırsızlık olayı, bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Ekipler hırsızları yakalamak için harekete geçti
Aracının yerinden olmadığını fark eden adam, polis ekiplerine ihbarda bulundu.
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, motosiklet hırsızlarını yakalamak için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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