İstanbul’da 38 milyon liralık kaçak eşya operasyonu

Dublör tırlar kullanılarak, yasa dışı yollarla Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye sokulmak istenen 38 milyon lira değerindeki kaçak ticari eşya, İstanbul'da yakalandı.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule'den Türkiye girecek olan araçlar üzerinde yapılan analizde cam kavanoz taşıyan yabancı bir plakalı tırı şüpheli bularak takibe aldı.

Edirne Gümrük Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince yapılan incelemede şüpheli tırın sınıra benzer başka bir tır ile geldiği tespit edildi.

Yabancı plakalı tır ekipler tarafından kontrol edilmek istendi.

DUBLÖR TIR KULLANILDI

Bu sırada içerisinde kaçak ürünlerin olduğu tırın plakası, benzer olan başka bir tırın plakasıyla değiştirildi.

Ekipler durumu fark edince tır takibe alındı.

Edirne'den İstanbul'a kameralar ile takip edilen tırın yeri tespit edildi. Bulunan tırın dublör olduğu anlaşıldı.

ASIL TIR İSTANBUL’A ULAŞTI

Yapılan ikinci araştırmada ise içerisinde 38 milyon değerinde kaçak ticari eşya bulunan tırın yanı sıra sahte plakalı başka bir tır daha olduğu belirlendi.

Üçüncü ve asıl olan tırın ise sahte plaka kullanılarak İstanbul'a ulaştığı tespit edildi.

Ekipler, şoförlerin ifadesi doğrultusunda yeri tespit edilen tırı buldu.

PİYASA DEĞERİ 38 MİLYON LİRA

Operasyonda piyasa değeri 38 milyon lira olan 13 binden fazla elektronik sigara ve aksamı, 191 bin 500 adet puro, 400 bin adet sigara için kullanılan filtre, 5 bin 702 adet cep telefonu ve 696 paket ilaç ele geçirildi.

6 şüpheli hakkında soruşturma sürüyor.