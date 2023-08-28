DHA

İstanbul'un ilçesinde, Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinin önünde panik anları yaşandı.

Sebebi bilinmeyen bir şekilde yan yana duran 5 araçta çıktı.

Motor kısmından dumanların çıktığı bir cipin arasına giren sürücü sağa sola koşuşturarak çözüm aradı.

3 araç kullanılamaz hale geldi

Kısa sürede rüzgarında etkisiyle büyüyen alevler park halindeki diğer otomobillere de sıçradı.

5 aracın hasar gördüğü yangında 3 araç ise kullanılamaz hale geldi.

O anlar kaydedildi

5 aracın yandığı yangının başladığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.