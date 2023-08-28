DHA
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinin önünde panik anları yaşandı.
Sebebi bilinmeyen bir şekilde yan yana duran 5 araçta yangın çıktı.
Motor kısmından dumanların çıktığı bir cipin arasına giren sürücü sağa sola koşuşturarak çözüm aradı.
3 araç kullanılamaz hale geldi
Kısa sürede rüzgarında etkisiyle büyüyen alevler park halindeki diğer otomobillere de sıçradı.
5 aracın hasar gördüğü yangında 3 araç ise kullanılamaz hale geldi.
O anlar kaydedildi
5 aracın yandığı yangının başladığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.