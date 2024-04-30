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İstanbul'da 8 aracın karıştığı feci kazanın görüntüleri

İstanbul'da 8 aracın karıştığı feci kazanın görüntüleri Beşiktaş Levent’te iddiaya göre aks kıran hafif ticari aracın karşı yöne geçmesi sonucu lüks Maserati otomobilin de aralarında bulunduğu 8 aracın karıştığı o feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı.