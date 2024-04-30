İstanbul'da 8 aracın karıştığı feci kazanın görüntüleri

İstanbul'da Levent Büyükdere Caddesi üzerinde önceki gün yaşanan olayda, Beşiktaş istikametine seyreden 34 CYR 227 plakalı hafif ticari araç, aks kırması sonucu sürücünün kontrolünden çıkmıştı.
Bariyerleri aşarak karşı şeride geçen araç, ortalığı savaş alanına çevirmişti.
Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza...
Akan trafikte otomobillere çarpan hafif ticari araç, 2 otomobilin üzerine asılı kalmıştı.
8 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi hafif şekilde yaralanmıştı.
Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmişti. 6 kişi olay yerinde sağlık ekiplerince tedavi edilirken, 2 kişi ise hastaneye kaldırılmıştı.
Kazaya karışan lüks maserati marka otomobilin sürücüsünün bir milletvekilinin yeğeni olduğu öğrenilmişti.
Görüntüler ortaya çıktı
Yaşanan o feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, süratli gelen hafif ticari araç yalpalayarak kontrolden çıkıyor.
Ortadaki bariyerleri kıran araç, taksi dolmuşa çarparak karşı yöne uçuyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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