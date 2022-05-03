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    İstanbul'da 97 düzensiz göçmen yakalandı

    Emniyet güçleri tarafından yakalanan 97 düzensiz göçmen için sınır dışı işlemleri başlatılırken, ilçede huzuru bozan 29 kişiye toplam 8 bin TL cezası kesildi.
    • 03.05.2022 - 13:02
    • Güncelleme : 03.05.2022 - 13:06
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    İstanbul'da 97 düzensiz göçmen yakalandı

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde emniyet güçleri tarafından "Düzensiz Göçmenlerin Yakalanması" ve "Genel Huzurun Sağlanması" amacıyla operasyon gerçekleştirildi.

    Bugün yapılan uygulamalarda, 37 Afganistan uyruklu, 18 Suriye uyruklu, 18 Pakistan uyruklu, 8 Bangladeş uyruklu, 6 Filistin uyruklu, 10 diğer ülkelerden olmak üzere toplamda 97 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

    İstanbul'da 97 düzensiz göçmen yakalandı

    97 göçmen sınır dışı edilecek

    İHA'nın haberine göre; Yakalanan yabancı uyruklu şahıslarla ilgili sınır dışı işlemleri başlatıldı.

    Ayrıca, Beyoğlu’nda genel huzurun sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalarda, çevreyi rahatsız etmekten dolayı 29 şahsa, 8 bin lira ceza kesildi.

    İstanbul da 97 düzensiz göçmen yakalandı #1

    İstanbul da 97 düzensiz göçmen yakalandı #2


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