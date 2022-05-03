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- İstanbul'da 97 düzensiz göçmen yakalandı
İstanbul'da 97 düzensiz göçmen yakalandı
Emniyet güçleri tarafından yakalanan 97 düzensiz göçmen için sınır dışı işlemleri başlatılırken, ilçede huzuru bozan 29 kişiye toplam 8 bin TL cezası kesildi.
- 03.05.2022 - 13:02
- Güncelleme : 03.05.2022 - 13:06
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde emniyet güçleri tarafından "Düzensiz Göçmenlerin Yakalanması" ve "Genel Huzurun Sağlanması" amacıyla operasyon gerçekleştirildi.
Bugün yapılan uygulamalarda, 37 Afganistan uyruklu, 18 Suriye uyruklu, 18 Pakistan uyruklu, 8 Bangladeş uyruklu, 6 Filistin uyruklu, 10 diğer ülkelerden olmak üzere toplamda 97 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.
İstanbul'da 97 düzensiz göçmen yakalandı
97 göçmen sınır dışı edilecek
İHA'nın haberine göre; Yakalanan yabancı uyruklu şahıslarla ilgili sınır dışı işlemleri başlatıldı.
Ayrıca, Beyoğlu’nda genel huzurun sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalarda, çevreyi rahatsız etmekten dolayı 29 şahsa, 8 bin lira ceza kesildi.