17 ilde FETÖ'ye yönelik 'KISKAÇ-14' Operasyonu: 36 şüpheli yakalandı

Emniyet güçlerinden terör örgütlerine darbe üstüne darbe!
Son olarak 17 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak ‘KISKAÇ-14’ operasyonları gerçekleştirildi.
Operasyona ilişkin duyuruyu yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 36 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
FETÖ'ye diğer terör örgütlerine karşı net bir mesaj veren Yerlikaya, “FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz" dedi.
36 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince; Konya, Gaziantep, Hatay, Batman, Nevşehir, Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir, Adana, Hakkari, Denizli, Manisa, Kocaeli, Osmaniye, Bursa ve Ordu’da
FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-14” operasyonlarında şüphelilerin:
Örgütün sözde “Askeri Mahrem Yapılanması, Emniyet Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları,
Örgütün kripto haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı oldukları,
Örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla operasyonel hatlar üzerinden irtibatlı oldukları,
Terörizmin finansmanı suçu kapsamında faaliyet gösterdikleri,
Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları,
Münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlandıkları ve
İfade ve teşhislerde adlarının geçtiği, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.
"Fazla miktarda döviz, TL ile dijital materyale el konuldu"
Operasyonlar sonucu:
Çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile
Çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış