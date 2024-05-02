17 ilde FETÖ'ye yönelik 'KISKAÇ-14' Operasyonu: 36 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'KISKAÇ-14' operasyonlarında 36 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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Emniyet güçlerinden terör örgütlerine darbe üstüne darbe!

Son olarak 17 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak ‘KISKAÇ-14’ operasyonları gerçekleştirildi.

Operasyona ilişkin duyuruyu yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 36 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

FETÖ'ye diğer terör örgütlerine karşı net bir mesaj veren Yerlikaya, “FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz" dedi.

36 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince; Konya, Gaziantep, Hatay, Batman, Nevşehir, Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir, Adana, Hakkari, Denizli, Manisa, Kocaeli, Osmaniye, Bursa ve Ordu’da



FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-14” operasyonlarında şüphelilerin:



Örgütün sözde “Askeri Mahrem Yapılanması, Emniyet Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları,



Örgütün kripto haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı oldukları,



Örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla operasyonel hatlar üzerinden irtibatlı oldukları,



Terörizmin finansmanı suçu kapsamında faaliyet gösterdikleri,



Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları,



Münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlandıkları ve



İfade ve teşhislerde adlarının geçtiği, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

"Fazla miktarda döviz, TL ile dijital materyale el konuldu"