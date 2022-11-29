İstanbul'da, 'adınız yasa dışı bahse karıştı' dolandırıcılığı

Adınız yasa dışı bahis olayına karıştı mesajları ile dolandırıcılık yapan şebeke, bir hukuk bürosunun adını da kullanarak binlerce kişinin mağdur olmasına neden oldu.

İstanbul’da telefon dolandırıcıları, bir hukuk bürosunun adını kullanarak vatandaşları tuzağa düşürdü…

Adınız yasa dışı bahis olayına karıştı şeklinde bazı kişilere mesaj atan dolandırıcılar attıkları mesajda, "Ceza dosyanız uzlaştırma evraklarınızla hukuk büromuza devredilmiştir. Dosyanızın son günüdür mağdur olmamak için iletişime geçiniz." diyerek mesaja hukuk bürosunun telefon numarasını ekledi.

Vatandaşlar, çağrı merkezinin mesajını dinledikten sonra telefon kapandı. Daha sonra internet üzerinden hukuk bürosuna ulaşan vatandaşlar, ödeme yaptıklarını ve temiz kağıdı istediklerini söyledi.

Birkaç gün içinde binlerce kişinin hukuk bürolarına ulaştıklarını söyleyen Avukat Mahmut Eren Demir, telefonlarının meşgul edilmesinden dolayı mağdur olduklarını söyledi.

Avukat Mahmut Eren Demir, gelen telefonlar üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na gelerek suç duyurusunda bulundu.

Mağdurların büroyu aradıkları anlar kamerada

DHA’nın haberine göre; mağdurların hukuk bürosunu aradıkları anlar kameraya da yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde, vatandaşların ceza dosyalarının olduğunu ve para ödemeleri gerektiğini söyledi. Avukat Mahmut Eren Demir ise arayan kişilere bu olayın dolandırıcılık olduğunu anlatmaya çalıştı.

“Hukuk yoluyla şantaj uygulanıyor”

Avukat Mahmut Eren Demir, olaya yönelik açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Birkaç gündür bir dolandırıcılık şebekesinin olayına dolaylı yoldan tanık olduk. Birkaç gündür telefonlarımız sürekli çalmakta. Binlerce insan bizi aradı. Eren Hukuk Bürosu adını kullanan bir şebeke bilgilerimizi kullandı. Bu bilgileri de internetten bulan insanlar bizi arıyorlar.

Telefonla arayan şebeke üyeleri vatandaşlara, yasa dışı bahisten dolayı ceza kesildiğini, kişi başı 10 bin ile 15 bin lira arasında bir para talep ediyor. Eğer bu parayı acil bir şekilde ödemedikleri takdirde dava açılacağını, kendilerinin mali şubeye şikayet edileceğini söylüyorlar. Yani burada hukuk yoluyla şantaj uygulanıyor. Maalesef bizim adımız kullanıldığı için bazı vatandaşlar bizi aradı. Görüşmelerde bizden temiz kağıdı isteyenler oldu. Hukuken zaten 'temiz kağıdı' diye bir şey vermemiz mümkün değil."

İstanbul'da, 'adınız yasa dışı bahse karıştı' dolandırıcılığı VİDEO



“Olayın mağdurlarının 5-10 bin arasında olabileceğini düşünüyoruz”

Para ödeyip ödememek konusunda soranlar oldu. Birçok kişi para ödediğini söyledi. Birkaç günde binin üzerinde telefon aldık. Bir de bizi aramayan insanlar var. Bu olayın mağdurlarının 5-10 bin arasında olabileceğini düşünüyoruz. Biz de insanların haklarını korumaya çalışıyoruz.

“Hiçbir hukuk bürosu sizden para talep etmez”

Her arayana şunu anlatmaya çalışıyoruz; hiçbir hukuk bürosu sizden para talep etmez. Para ödemeyin dememize rağmen bize inanmayan insanlar var. Hatta ödemeye çalışanlar var. Ödemeye çalışan birkaç insanı ikna ettik. Hatta bu parayı ödeyip şikayetçi olmak istemeyen insanlar var. Ofise gelip borcu olmadığına dair kağıt almaya çalışanlar bile oldu.”