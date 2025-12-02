İstanbul'da adliye önünde iki aile çıkan yumruk yumruğa kavga kameraya yansıdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'da iki aile arasındaki husumet, adliye bahçesini karıştırdı.

Olay, Kartal Anadolu Adliyesi önünde gündüz saatlerinde yaşandı.

Adliyenin otopark kısmında, iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Tartışma bir anda kavgaya dönerken taraflar, birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Bu sırada bir vatandaş, öfkeli kalabalığın arasında kalarak uzun süre boyunca yumruklandı.

SAÇINDAN TUTULUP YERDE SÜRÜKLENDİ

Kavga esnasında bir kadın da, başka bir kadın tarafından saçlarından tutularak yerlerde sürüklendi.

Taraflar, çevredeki vatandaşların müdahalesinin ardından güçlükle ayrıldı.