DHA
İstanbul'da görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.
Geçtiğimiz günlerde Avcılar Tahtakale mevkiinde, O-3 Otoyol Yanyolu'nda bir sürücü, ağır hasarlı otomobiliyle trafiğe çıktı.
Kapısı olmayan araçla trafiğe çıktı: Sol ayağını dışarı sarkıttı
Kilometrelerce ilerleyen sürücü, kapıları sökülmüş otomobilden sol ayağını da dışarıya sarkıttı.
Sürücü, ayağını sürterek yolculuk yapmaya devam etti.
Sürücülerin canını tehlikeye attı
Şahıs böylece hem kendi canını hem de trafikte diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.
O anları ise başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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