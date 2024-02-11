İstanbul'da ağır hasarlı otomobille trafiğe çıktı: Ayağını dışarıya sarkıttı Avcılar'da sürücü, ağır hasarlı otomobiliyle trafiğe çıktı. Kapısı olmayan otomobilden ayağını dışarıya sarkıtarak ilerleyen sürücünün tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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DHA

İstanbul'da görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde Avcılar Tahtakale mevkiinde, O-3 Otoyol Yanyolu'nda bir sürücü, ağır hasarlı otomobiliyle trafiğe çıktı.

Kapısı olmayan araçla trafiğe çıktı: Sol ayağını dışarı sarkıttı

Kilometrelerce ilerleyen sürücü, kapıları sökülmüş otomobilden sol ayağını da dışarıya sarkıttı.

Sürücü, ayağını sürterek yolculuk yapmaya devam etti.

Sürücülerin canını tehlikeye attı

Şahıs böylece hem kendi canını hem de trafikte diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.

O anları ise başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)