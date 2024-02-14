İstanbul'da akrabalar sokak ortasında birbirine girdi: Polis ateş açtı Kadın ve erkeklerin karıştığı kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Olay yerine gelen polis ekipleri havaya ateş açarak ayırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul'un Şişli bölgesinde akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı.

Kuştepe Mahallesi’nde bir ara sokakta, akraba olan bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Olay kısa sürede büyüyünce meydan kavgasına döndü.

Kadın ve erkekler birbirinde girdi

Tekmeler ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada, kadın ve erkekten oluşan kalabalık grup birbirine saldırdı.

Ardından sinirlerine hakim olamayan bazı vatandaşlar ise kavgaya sopalarla dahil oldu.

Polis havaya ateş açarak ayırdı

Bir anda tüm mahallenin dahil olduğu kavganın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı havaya ateş açarak güçlükle ayırabildi.

O anlar kamerada

Yaşananların ardından kavga sona ererken, o anlar bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis, tarafları gözaltına aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)