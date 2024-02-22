İstanbul'da kayıp olarak aranan adam ölü bulundu.
Çatalca ilçesinde 12 Mayıs 2023 tarihinde Mehmet Berberoğlu hakkında polise yapılan kayıp başvurusu üzerine soruşturma açıldı.
İnceleme başlatıldı
Karavanda yaşayan Berberoğlu'nun, sağır ve dilsiz K.Ç. ile 9 Şubat 2023'e kadar 506 kere iletişim kurduğunu belirlendi.
Yakın takibe alındılar
Bu gelişme üzerine polis ekipleri, Kerim Ç. ve Murat A.'yı takibe aldı.
Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olay günü Mehmet Berberoğlu ile Kerim Ç., eşi Mediha Ç, Murat A. ve birlikte yaşadığı eşi Gizem Ç. ile Nermin A.'nın aynı evde olduğu belirledi.
Sarkıntılık yaptı
Yapılan inceleme sonucu Mehmet Berberoğlu'nun alkolün aldığı ve Mediha Ç. ile Gizem Ç.'ye sarkıntılık yaptığı için evde kavga çıktığı tespit edildi.
Şüpheliler gözaltına alındı
İstanbul ve İzmir'de yapılan operasyonlarda olayla ilgili şüpheliler Kerim Ç., Mediha Ç., Murat A., Gizem Ç. ve Nermin A. gözaltına alındı.
Döverek öldürdüler
Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturmada sarkıntılık olayının ardından Kerim Ç. ve Murat A.'nın Mehmet Berberoğlu'nu döverek öldürdükleri ardından ceset evdekilerin yardımıyla bir torbaya götürüp Çatalca'da islah edilmiş derenin içine atıldıkları ortaya çıktı.
Derede ceset bulundu
Ekipler tarafından şüphelilerin cesedi attıkları yer olarak gösterdikleri derede arama yapıldı.
Adliyeye sevk edildi
Çatalca Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonlarda 4'ü sağır ve dilsiz 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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