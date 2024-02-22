İstanbul'da kayıp olarak aranan adam dere kenarında torba içinde ölü bulundu Polis ekiplerinin kayıp başvurusu üzerine inceleme başlattığı şahsın, arkadaşların tarafından dövülerek öldürülüp dere kenarına atıldığı ortaya çıktı. Ekipler olaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı.

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DHA

İstanbul'da kayıp olarak aranan adam ölü bulundu.

Çatalca ilçesinde 12 Mayıs 2023 tarihinde Mehmet Berberoğlu hakkında polise yapılan kayıp başvurusu üzerine soruşturma açıldı.

İnceleme başlatıldı

Karavanda yaşayan Berberoğlu'nun, sağır ve dilsiz K.Ç. ile 9 Şubat 2023'e kadar 506 kere iletişim kurduğunu belirlendi.

Yakın takibe alındılar

Bu gelişme üzerine polis ekipleri, Kerim Ç. ve Murat A.'yı takibe aldı.

Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olay günü Mehmet Berberoğlu ile Kerim Ç., eşi Mediha Ç, Murat A. ve birlikte yaşadığı eşi Gizem Ç. ile Nermin A.'nın aynı evde olduğu belirledi.

Sarkıntılık yaptı

Yapılan inceleme sonucu Mehmet Berberoğlu'nun alkolün aldığı ve Mediha Ç. ile Gizem Ç.'ye sarkıntılık yaptığı için evde kavga çıktığı tespit edildi.

Şüpheliler gözaltına alındı

İstanbul ve İzmir'de yapılan operasyonlarda olayla ilgili şüpheliler Kerim Ç., Mediha Ç., Murat A., Gizem Ç. ve Nermin A. gözaltına alındı.

Döverek öldürdüler

Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturmada sarkıntılık olayının ardından Kerim Ç. ve Murat A.'nın Mehmet Berberoğlu'nu döverek öldürdükleri ardından ceset evdekilerin yardımıyla bir torbaya götürüp Çatalca'da islah edilmiş derenin içine atıldıkları ortaya çıktı.

Derede ceset bulundu

Ekipler tarafından şüphelilerin cesedi attıkları yer olarak gösterdikleri derede arama yapıldı.

Adliyeye sevk edildi

Çatalca Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonlarda 4'ü sağır ve dilsiz 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)