İstanbul'da arsasını satışa çıkaran yaşlı kadın 8 milyon 890 bin TL dolandırıldı Arsasını satmak için ilan veren adam, alıcı olan 3 şüpheli tarafından dolandırıldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahısları suçüstü üstü yakalayarak gözaltına aldı.

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DHA

İstanbul'da dolandırıcıların hedefi yaşlı kadın oldu

F.Ç. isimli bir vatandaş Çatalca'daki arsasını satışa çıkardı.

Çevresine arsasını satmak istediğini söyleyen F.Ç. ile arsayı almak isteyen H.Ö.T., M.A. ve C.B. isimli 3 kişi iletişime geçti.

Taraflar satış için 9 milyon liraya anlaştı. F.Ç., 3 kişiden 110 bin lira kapora aldı. Şüpheliler F.Ç.’ye kalan parayı satış gerçekleştikten sonra ödeyeceklerini söyledi.

Devir işlemleri gerçekleştirildi

Söz konusu kapora miktarı hesabına yatan F.Ç. ise H.Ö.T., M.A. ve C.B.’ye güvenerek şüphelenmedi.

F.Ç. 16 Şubat’ta şüphelilerle birlikte tapu dairesine giderek devir işlemlerini gerçekleştirdi.

F.Ç., devir işlemleri sırasında kendisine 'Paranızı aldınız mı?' diye soran görevli memura da 'Evet aldım' yanıtını verdi.

Polis ekipleri harekete geçti

Satış işlemlerinin ardından tapuyu alan 3 şüpheli, F.Ç.’nin parasını ödemeden ortadan kayboldu.

Dolandırıldığını fark eden F.Ç. ise, polise giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalarda tapu müdürlüğüyle iletişime geçen polis, şüphelilerin 110 bin liraya F.Ç.'den satın aldıkları arsayı satmak için randevu aldıklarını belirledi.

Suçüstü yakalandılar

Bunun üzerine Tapu Müdürlüğüyle koordineli çalışan polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak şüphelileri beklemeye başladı.

3 şüpheli, arsanın satışı için Tapu Müdürlüğüne geldiği sırada suçüstü yakalandı. Zanlıların üzerinde 296 bin 100 lira nakit para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.B. ve M.A. serbest bırakılırken H.Ö.T. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)