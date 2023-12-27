İstanbul'da asayiş denetimi! Eyüpsultan'da kanlı silah bulundu Çok sayıda ekiple gerçekleştirilen denetimlerde polis, bir araçtan atıldığı değerlendirilen kanlı silahın peşine düştü. Ekipler silahın kime ait olduğunu ararken, alkollü olan bir sürücü ise gözaltına alındı.

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DHA

Türkiye genelinde suçlulara göz açtırılmıyor...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin katılımıyla Eyüpsultan'da asayiş denetimi yapıldı.

Geniş kapsamlı gerçekleştirilen denetimlerde Göktürk-Kemerburgaz bölgesinde 11 noktada; 50 polis memuru, 9 motosiklet ve 14 araç ile 540 kişi Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçirildi.

Denetim sırasında 196 araç ve 57 motosiklet, polis ekipleri tarafından durdurularak arandı.

Kanlı silah bulundu

Kemerburgaz'da bir üniversitenin kampüs girişine yakın noktada denetim yapan ekipler, denetim noktasına gelmeden önce bir araçtan atıldığı değerlendirilen kanlı silah buldu.

Bunun üzerine adrese istenen olay yeri inceleme ekipleri, silah üzerinde inceleme yaptı. Silah incelenmek üzere emniyete götürüldü. Plakası belirlendiği öğrenilen araç, polis ekiplerince aranıyor. Denetimde üzerinde 3,25 gram narkotik madde bulunan 1 kişi ise kelepçelenerek gözaltına alındı.

Alkollü sürücüden itiraz

Denetime takılan ve alkollü olduğu tespit edilen bir sürücü ise yazılan cezaya tepki gösterdi. 1.17 promil alkollü çıkan sürücü, ekiplere zorluk çıkarınca gözaltına alındı.

Emniyete götürülürken sürücüyü sakinleştirmeye çalışan polis, "İşlem yapılıyor neden bağırıyorsun?" dedi. Bunun üzerine sürücü, "İtiraz etmiyorum ben. Diyorum ki buradan 10 tane araç geldi, geçti. Bir tanesini durdurup da uygulama yapmadılar." şeklinde kendini savundu.

Sürücü, ekip otosu ile götürüldü. Denetimler sırasında 2 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapılırken, araçları ise çekici tarafından kaldırıldı.

Ayrıca kontrol edilen bir araçta bulunan 1 kutu elektronik sigara ve 2 kutu nargile tütününe el konuldu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)