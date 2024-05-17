İstanbul'da ATM'den para çeken turistleri yardım etme bahanesiyle dolandırdılar İstanbul'un turistik bölgelerinde ATM'lerden para çekmek isteyen turistlere yardım etme bahanesiyle yaklaşan ve 'bankamatik kartınızı yuttu' yalanıyla kredi kartlarını el çabukluğu ile çalan 3 şüpheli yakalandı.

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İHA

İstanbul'un turistik bölgelerinde bankamatik önlerinde meydana gelen hırsızlık ve dolandırıcılık olayları üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı.

Polis, mağdur ifadelerinin ardından güvenlik kameralarını incelediğinde şüphelilerin suç işledikleri anların görüntülendiğini belirledi.

Yardım bahanesiyle yaklaşıp el çabukluğuyla çaldılar

Görüntülerde, ATM'lerden kredi kartı ile para çekmek isteyen turistlerin yanına yardım etme bahanesiyle yaklaşan şüphelilerin, el çabukluğu ile kredi kartlarını çaldıkları görüldü.

Mağdurlara "Makine kartınızı yuttu. Şimdi gidin sabah banka şubesinden geri alırsınız." diyen şüphelilerin, onların ayrılmasının ardından pos makineleriyle kartlardan milyonlarca liralık harcama yaptıkları tespit edildi.

Paketlendiler

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmada kamera görüntülerinin takibi sonucu kimlikleri tespit edilen şüpheliler Mazlum Y. (28), Fırat Y. (34) ve Mehmet A. (31) gözaltına alındı. Şüphelilerin 8 ayrı olayın failleri oldukları iddia edilirken, daha önceden de suç kayıtları olduğu öğrenildi.

Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet A. tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)