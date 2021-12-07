Emekli Aziz Cengiz, 2019 yılında özel bir bankadan 18 bin lira çekerek kredi borcunu ödedikten sonra bankacı tarafından "Sen kredini ödemedin" cevabıyla karşılaşınca Ö.A isimli çalışana dava açtı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde emekli maaşıyla geçinen 66 yaşındaki Aziz Ekinci, bir banka çalışanı tarafından dolandırıldı.

Ekinci'nın Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği suç duyurusu dilekçesine göre olay şöyle gerçekleşti: PTT'den emekli maaşını alan Ekinci, 28 Ağustos 2019'de maaş hesabını özel bir bankaya taşıdı.

BANKADAN 18 BİN LİRA KREDİ ÇEKTİ

Aynı tarihte bu bankadan 11 farklı kredi çeken Ekinci, bankadan toplamda 18 bin lira kredi aldı.

23 BİN LİRA BORCUNU ÖDEDİ

Aldığı krediyle PTT'ye olan kredi borcunu ödeyen Ekinci, kendi hesabına göre özel bankaya faiziyle birlikte 23 bin lira olan borcunu ödediğini ve elinde ödemeye ilişkin dekontlar olduğunu belirtti.

İstanbul'da banka çalışanı dolandırdı iddiası

"SEN HİÇ ÖDEME YAPMADIN"

4 Kasım 2020 tarihinde banka çalışanlarının kendisini Ümraniye'de bulunan şubeye çağırdığını kaydeden Ekinci, akşam saatlerinde bankaya gitti. Ekinci, banka çalışanı Ö.A.'nın "Sen hiç ödeme yapmadın" cevabıyla karşılaştı.

Ekinci, ne olduğunu anlamayarak kendisinden parmak izi alındığını ve banka önüne çıkarıldığını belirterek banka çalışanı Ö.A. ve yanında çalışan kadının birtakım işlemler yaptığını dilekçesinde öne sürdü.

"ÇALIŞANLAR İŞTEN ÇIKARILACAĞINI SÖYLEYİNCE BEN DE VİCDAN ETTİM, İMZALADIM"

Banka önünde beklediği sırada hesabına 2 bin 550 lira para yattığını gören Ekinci, söz konusu parayı çektiğini fakat banka çalışanlarının kendisini içeri çağırarak paranın iadesini ve birtakım evrakların imzalanmasını istediğini söyledi.

Dilekçede, “Ben ilk başta parayı iade etmeyi kabul etmedim fakat çalışanlar işten çıkarılacağını söyleyince ben de vicdan ettim, imzaladım." ifadeleri kullanıldı.

KARTINDAN 56 BİN 400 LİRA ÇEKİLDİ

Daha sonra kartını kontrol ettiğinde bankamatik kartının iptal olduğunu gören Ekinci, bankayı aradığını ve kendisi adına 56 bin 400 lira kredi çekildiğini öğrendi.

KENDİSİNİ DOLANDIRAN BANKACIYA DAVA AÇTI

Ekinci, dilekçesinde 23 bin lirayı da ödemesine rağmen bankaya hala borcu gözüktüğünü ve adına kredi çekildiğini belirterek kendisini dolandıran banka çalışanlarından şikayetçi oldu.

BANKA ÇALIŞANI DA ŞİKAYET EDİNCE 'ŞÜPHELİ' SIFATIYLA İFADE VERDİ

Banka çalışanı Ö.A.'nın da dolandırıcılık iddiasının ardından Aziz Ekinci'nin kendisini sözlü olarak tehdit ettiğini iddia ederek Ekinci'den şikayetçi olduğu öğrenildi.

Bu şikayete karşılık emniyette 'şüpheli' sıfatıyla ifade veren Aziz Ekinci ise “Kendisinden beni dolandırdığı için davacı oldum. Benim açtığım davaya karşılık Ö.A., hakkımda iftira atarak davacı olmuştur. Hakkımda yapılan suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

"60 AY VADE YAPARAK PARAYI 74 BİN LİRA YAPMIŞLAR"

Yaşadığı süreci anlatan şikayetçi Aziz Ekinci, "Mağdurum, benim adıma kredi çektiler. Benim ödediğim krediyi saat 18.00'e 1 dakika kala içeride paylaştırmışlar. Krediye aynı gün 60 ay vade yaparak parayı 74 bin lira yapmışlar." diyerek ödeme yaptığı dekontların kendisinde olduğunu söyledi.

"PARA İÇİN YALAN KONUŞMAM"

Ekinci, savcılığa 16 tane dilekçe verdiğini belirterek “Beni dolandırdılar Allah'a yemin ederim. Dünyayı verseler para için yalan konuşmam. Savcıya dedim ki incele bir tane yalan varsa ömür boyu hapse at beni. Yoksa beni bunlardan kurtarın." dedi.

DEKONTLARI GÖSTERDİ

46 sene boyunca farklı sektörlerde çalıştığını ve zor para kazandığını vurgulayan Ekinci, banka çalışanlarının kamera görüntülerini de sildiğini iddia etti.

Ekinci, “Ne yapayım ben şimdi, adam mı vuralım bu yaştan sonra? Allah'a söz verdim ben yanlış yapmam. Allah belasını versin, haksız kimse belasını verir." diyerek ödeme yaptığına ilişkin dekontları gösterdi.

BU SÜREÇTE EŞİNİ KAYBETTİ

Bütün maaşının bankaya gittiğini söyleyen Ekinci, şu şekilde devam etti: "Eve gitsem hanım para istiyordu, gidemiyordum. Eve gittiğimde hanım 'Sen neredesin?' dedi, ben de olanları anlattım. Daha sonrasında eşim kalp krizinden öldü. O gece sabaha kadar oradaydım, ecel işte, baktım düştü. Hep bunların yüzünden. Benim de psikolojimi bozdular, çocuklarım benimle konuşmuyor."

Bu nedenle evine gidemediğini, kızlarının kendisine küs olduğunu söyleyen Ekinci, oğlunun konfeksiyon atölyesinin merdiven altında kaldığını söyledi.

Ekinci, "Allah razı olsun, ya burası da olmasa? Birkaç gün kızdım dışarıda kaldım. Soğuktu, dayanamadım." dedi.

"YARGITAY KARARINA GÖRE EMEKLİ MAAŞIMA BLOKE KOYAMAZLARMIŞ"

Bankaya borçlu gözüktüğü için emekli maaşına haciz konulduğunu ifade eden Aziz Ekinci, "CİMER'e, Adalet Bakanlığı'na ve Yargıtay'a dilekçe yazdım. Ondan sonra blokeyi kaldırdılar. Yargıtay kararına göre emekli maaşıma bloke koyamazlarmış." şeklinde konuştu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın devam ettiği, olaya ilişkin bilirkişi raporunun beklenildiği öğrenildi.