İstanbul'da bankta uyuyan adamın telefonunu çaldı: Mağduru yanlış tarafa yönlendirdi

- Taksim'de bir şüpheli, bankta uyuyan adamın cep telefonunu çaldı.
- Uyandığında telefonu olmayan mağdur, şüpheliden yardım isteyince yanlış yönlendirildi.
- Güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek yakalanan şüphelilerden F.A. tutuklandı, M.E. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
İstanbul Taksim'de bir kişi, meydandaki bankta uyumaya başladı.
O sırada yanına yaklaşan bir şüpheli, uyuyan adamın cep telefonunu çaldı.
MAĞDURU YANLIŞ TARAFA YÖNLENDİRDİ
Kısa bir süre sonra uyanan kişi, telefonunun yanında olmadığını fark edince paniğe kapıldı.
O sırada adamın yanına gelen şüpheli, mağduru yanlış tarafa yönlendirdi.
O ANLAR KAMERADA
Telefonu çalınan adam, şüphelinin yönlendirdiği tarafa koşmaya başladı.
Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
2 ŞÜPHELİ AYNI GÜN YAKALANDI
Olayın ardından şikayet üzerine çalışma başlatan Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği polisleri, olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceledi.
Yapılan çalışmalarda, kimlikleri belirlenen 20 yaşındaki F.A. ve 18 yaşındaki M.E. isimli şüpheliler aynı gün yakalandı.
ŞÜPHELİLERDEN 1'İ TUTUKLANDI
Emniyete götürülen 2 şüphelinin ifadesi alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.
Adliyeye sevk edilmelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
F.A. ise 'yankesicilik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.