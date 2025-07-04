İstanbul'da bariyere çarpan araç parçalandı: 1 astsubay hayatını kaybetti

İstanbul Çatalca'da, Jandarma Uzman Çavuş S.S., İ.B. ve Emirhan Altın'ın eve gitmek için seyir halinde olduğu otomobil, yol ayrımına geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisi ile araç metrelerce savruldu.

YARALI 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaralı 2 uzman çavuşu hastaneye kaldırdı.

ASTSUBAY OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Astsubay Emirhan Altın ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza yerine çok sayıda askeri personel gelirken, polis ekipleri incelemeleri yaptı.

Altın'ın cansız bedeni, yapılan ilk inceleme ardından morga kaldırıldı.