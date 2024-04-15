İstanbul’da bayram dönüşü kazada annesini ve bebeğini kaybetti: Feryadı yürekleri dağladı Tatil sonrası yola çıkan aile, araçlarının kontrolden çıkması sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada annesinin vefat haberini alan genç kadının feryat ettiği anlar kameraya yansıdı.

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İHA

9 günlük bayram dönüşünde yollarda can pazarı yaşandı.

Önceki gün akşam saatlerinde İstanbul'dan Kocaeli'ne doğru seyir halinde olan hafif ticari aracın lastiği patladı.

Murat D., içerisinde eşi Büşra D., baldızı B.A., kayınvalidesi Ayşe Ateş ve 3 yaşındaki bebeği D.D. olan aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Takla atarak 50 metre derinliğe uçtu

Kontrolden çıkan araç, yol kenarından çalılık alana doğru yaklaşık 250 metre sürüklendi.

Araç ardından takla atarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 50 metre derinliğe uçan araç devrilerek yan yattı.

Kayınvalide kazada can verdi

Kaza sonucu çarpmanın etkisiyle camları kırılan araçta bulunan 3 yaşındaki kız çocuğu D.D., camdan fırlayarak ağır yaralandı.

Kazada sürücü Murat D. ile eşi Büşra D. ve baldızı B.A. vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılarak yaralı olarak kurtuldu.

Ancak yolcu koltuğunda oturan kayınvalide Ayşe Ateş, yan yatan aracın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Bebek de kurtarılamadı

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı bebeğe kalp masajı yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Ancak bebek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

'Annem' diyerek feryat etti

Öte yandan annesinin öldüğü haberini alan kadını, kadın polis memuru elini tutarak ve sarılarak teselli etmeye çalıştı.

Ambulansla bildirilen kadının “annem” diyerek feryat etmesi, eşinin ise dizlerinin üstüne çöküp çaresizce beklediği o anlar yürekleri dağladı.

Kaza yerinden görüntüler

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırılan Murat D., eşi Büşra D. ve baldızı B.A.‘nın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Tüm bu yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Anneanne ve torunu toprağa verildi

Diğer yandan aracın altında kalarak hayatını kaybeden Ayşe Ateş ise olay yeri inceleme polisi ve cumhuriyet savcının incelemesi sonrasında ambulansla hastane morguna kaldırıldı.

Kadının ve torununun cenazesi, Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Mimar Sinan Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrasında memleketi Samsun’da toprağa verildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)