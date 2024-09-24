İstanbul'da bir baba testi hızlı çözdüğüne inanmadığı oğlunu darbetti Başakşehir'de soru kitapçığındaki testi hızlı çözdüğüne inanmadığı oğlu B.T.O.'ya şiddet uygulayan baba C.O., cep telefonu ile görüntülendi.

DHA

Akıllara durgunluk veren olayın adresi İstanbul..

Dün akşam saat 22.00 sıralarında Başakşehir Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir kişinin küçük bir çocuğu darbettiği ihbarını alan polis, adrese gitti.

C.O. isimli bir kişinin soru kitapçığından test çözen oğlunu, soruları bitirmesi gereken zamandan daha hızlı bitirdiğine inanmadığı için darbettiğini belirlendi.

BABA GÖZALTINA, ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI

Polis C.O.’yu gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Darbedilen B.T.O. ise korumaya alındı.

O ANLARI KOMŞULAR GÖRÜNTÜLEDİ

Öte yandan B.T.O.’nun darbedildiği anlar komşuları tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntülerde C.O.’nun oğlunu tokatladığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)