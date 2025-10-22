İstanbul'da bir kişi, trafikte tartıştığı kişiye çarparak ölümüne neden oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Göz göre göre çarptı...

İstanbul Maltepe'de dün gece saat 02.40 sıralarında Fındıklı Mahallesi'nde yaşanan olayda, Batuhan E. ile Baran İren arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ARACI ÜZERİNE SÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine Batuhan E., 01 AEM 120 plakalı otomobili Baran İ.'nin üzerine sürdü.

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 3 metre sürüklenen İren, kaldırım taşı ile araç arasında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdığı ağır yaralı Baran İren hayatını kaybetti.

Olayın ardından park halindeki araçlara çarparak kaçan sürücü B.E., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "kasten öldürme" suçundan soruşturma başlattı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesi tamamlanan Batuhan E., tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Batuhan E. çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAZA ANI KAMERADA

Olay anı binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, sürücünün birkaç kez ileri geri manevra yaptığı, bu sırada yolda yürüyen Baran İren'in araca doğru geldiği, sürücünün de üzerine sürerek çarpması sonucu İren'in yola savrulduğu anlar yer aldı.