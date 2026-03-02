İsrail, İran'a yeni saldırı dalgası başlattı

İsrail ve ABD, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İSRAİL'DEN YENİ SALDIRI DALGASI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada askeri istihbaratın yönlendirmesiyle İsrail savaş uçaklarının Tahran’daki hedeflere ek saldırı dalgası yürüteceği belirtildi.

İran'a karşı ABD ile birlikte başlattıkları büyük ölçekli saldırıların devam ettiği kaydedildi.