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    İstanbul'da bir şahıs aydınlatma direğine çıkıp bayrak salladı

    Şişli’de emniyette 19 adet suç kaydı olan ve psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen bir şahıs, aydınlatma direğine tırmanarak Türk bayrağı salladı.
    • İHA
    • 16.02.2022 - 15:02
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    İstanbul'da bir şahıs aydınlatma direğine çıkıp bayrak salladı

    İstanbul Şişli'de bulunan Kuştepe Mahallesi’nde 19 adet suç kaydı olan ve psikolojik sorunları bulunan Gökmen T. (27), cadde üzerinde bulunan bir aydınlatma direğine tırmandı.

    Direğin üstüne ayakta durarak etrafa bağıran şahsı gören vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu.

    GÖRENLER ŞAŞTI KALDI

    İhbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gökmen T.’yi aşağı indirmek için ikna etmeye başladı.

    Çalışmalar sürdüğü esnada vatandaşlar cep telefonlarıyla olayı görüntülerken, direkte şahsı gören bazı vatandaşlar ise şaşkınlık yaşadı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Yaklaşık yarım saat süren ikna çalışmalar sonucunda mahallelinin de yardımıyla şahıs aşağıya inmeyi kabul etti. İtfaiye merdiveniyle direkten indirilen şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Emniyete götürülen şahsın ifadesinin alınacağı ve hakkında adli işlem yapılacağı öğrenildi.

    İstanbul da bir şahıs aydınlatma direğine çıkıp bayrak salladı #1

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    İstanbul da bir şahıs aydınlatma direğine çıkıp bayrak salladı #4


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