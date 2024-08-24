İstanbul'da yaşayan 25 yaşındaki Ezgi Ceken, şiddet uyguladığı gerekçesiyle eşi Sezgin Ceken'den boşanmak için dava açtı.
Eşinden korktuğu için uzaklaştırma kararı alan Ezgi Ceken, Çatalca'da bulunan baba evine geri döndü.
EŞİNE TEHDİTLER SAVURDU
Boşanma süreci devam ederken çarşamba günü Sezgin Ceken kayınpederinin evine gelerek tehditler savurdu.
Boşanmak istemeyen adam, eşinden davayı geri çekmesini istedi. Bunun üzerine aralarında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
SİLAHLA VURUP ÖLDÜRDÜ
Kavga esnasında Ezgi Ceken silahla Sezgin Ceken'e ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, vurulan Sezgin Ceken'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından Ezgi Ceken gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Bir çocuk annesi genç kadın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Ezgi Ceken adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış