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İstanbul'da boşanma aşamasında olduğu kocasını öldürdü

İstanbul'da boşanma aşamasında olduğu kocasını öldürdü Çatalca'da boşanma aşamasında olduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı kocasıyla kavga eden Ezgi Ceken, kendisine tehditler savuran kocasını silahla vurdu. Ağır yaralanan koca olay yerinde hayatını kaybetti.