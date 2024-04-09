İstanbul Adnan Kahveci Mahallesi'nde, boşanma aşamasında olan Murat B., eşi Şeyda Nur B. ile konuşmak için Küçükçekmece'de buluştu.
Çıkan tartışmada eşini defalarca bıçakladı
Daha sonra Şeyda Nur B. ile Beylikdüzü'ne dönen Murat B. sokak ortasında tartışmaya başladı.
Bu sırada yanındaki bıçağı çıkaran Murat B., Şeyda Nur B.'yi sokak ortasında defalarca bıçakladı.
Çevredekiler engel olmaya çalıştı
Şeyda Nur B.'nin bıçaklandığını gören çevre sakinleri, Murat B.'ye engel olmaya çalıştı.
Vatandaşların uyarısına rağmen eşini bıçaklamaya devam eden Murat B., zaman zaman yanına yaklaşanlara bıçak gösterdi.
Murat B.'nin yerde yatan Şeyda Nur B.'yi bıçakladığı anlar cep telefonu ile görüntülendi.
Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı
Şeyda Nur B.'yi bıçaklayan Murat B., bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı.
Murat B.'nin ihbar üzerine adrese gelen polis ekipleri tarafından aynı cadde üzerinde gözaltına alındığı bildirildi.
Saldırıda ağır yaralanan Şeyda Nur B. ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelmesi sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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