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İstanbul'da boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı

İstanbul'da boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı Beylikdüzü'nde boşanma aşamasındaki Şeyda Nur B.'yi sokak ortasında defalarca bıçaklayan Murat B., çevredekilerin müdahalesine rağmen sakinleştirilemedi. Murat B. cadde üzerinde polis tarafından gözaltına alındı. Ağır yaralanan Şeyda Nur B. ise hastaneye kaldırıldı.