İran'dan düşürülen uçakta ABD askerine ait vücut parçası bulunduğu iddiası

İran, düşürülen ABD uçaklarının enkazında ABD'li askere ait vücut parçasının tespit edildiğini öne sürdü.

İran basının Devrim Muhafızları Ordusu'nun halkla ilişkiler birimine dayandırdığı haberde ABD'li askere ait olduğu iddia edilen yanmış vücut parçasına ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

HENÜZ ABD'DEN AÇIKLAMA YOK

Haberde ABD ordusunun daha önce İran tarafından düşürülen F-15E savaş uçağının pilotunu aramak amacıyla yürüttüğü operasyon sırasında İsfahan eyaletinde düşürülen iki C-130 askeri nakliye uçağının enkazında söz konusu vücut parçasının tespit edildiği belirtildi.

ABD tarafından haberle ilgili henüz açıklama gelmedi.