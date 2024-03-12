İstanbul'da boşanmak isteyen eşinin yüzünü falçatayla kesti: Mahkeme kararını verdi Boşanmak isteyen yabancı uyruklu eşinin yüzünü falçatayla kesen şahıs hakkında, çıkarıldığı mahkemece 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

DHA

İstanbul'da eşinin yüzünü falçatayla kesen şahsın cezası belli oldu.

İstanbul'da bulunan bir AVM'de boşanmak isteyen Ukraynalı eşi Anna Butim'in yüzüne falçatayla kesen Mesut Öztürkmen'in cezası, istinaf mahkemesinde yetersiz rapor olması nedeniyle bozuldu.

İkinci kez karar verildi

Yeniden yapılan yargılamanın ardından eksiklikler tamamlandı ve Öztürkmen hakkında ikinci kez karar verildi.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuksuz sanık Mesut Öztürkmen, SEGBİS ile duruşmaya katılan taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Kasten öldürmeye teşebbüsten ceza talep edildi

Anna Butim'in avukatı, Öztürkmen'in tasarlayarak eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ceza almasını talep etti.

Öztürkmen takdiri mahkemeye bırakırken avukatının da savunmalarının tamamlanmasının ardından karar açıklandı.

11 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Mahkeme heyeti, Öztürkmen'in 'Eşe karşı karsı kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan önceki rekoru tekrarlayarak 11 yıl 8 ay hapsine hükmetti.

İddianameden

Davanın iddianamesinde, hakkında uzaklaştırma kararı olan sanık Mesut Öztürkmen'in, boşanma aşamasındaki eşi Anna Butim'i, sosyal medyadan takip ederek, sürekli görünen bir AVM'de, falçatayla saldırdığı anlatıldı.

İddianamede, darbeye arkadan saldıran sanığın, kulağıyla burnu arasındaki kısmı kestiği belirtildi.

İddianamede şüphelinin amacının çevredekilerin engellemeye çalıştığı sanığın, falçatayı rastgele sallayarak, eylemini tamamlamaya harcandığı bildirildi.

Öztürkmen'in 'Eşi tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)