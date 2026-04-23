Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan çocuklarını kabul etti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yurdun dört bir yanında çocukların coşkusuyla kutlanmaya devam ediyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu anlamlı günde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Beştepe'de çocukları kabul etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ŞİİRLERİNİ OKUDULAR

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, 23 Nisan çocukları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgilerini, okudukları şiirleriyle anlattı.

Çocuklardan bir tanesi ise okuduğu şiir ve Erdoğan'a olan sevgisiyle gözleri doldurdu.

SEVGİLERİNİ İFADE EDEN ÇOCUKLAR GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kırklareli'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a okuduğu şiirle milyonlarca izlenen Gülsu'nun ağabeyi, kabul sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Gülsu'nun şiir okuduğu anların videosu seyredildi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ŞİİR OKUDU

Videoda "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek istiyorum." diyerek Erdoğan'a sevgisinden ağlayan çocuk, bu buluşmada 'Minareler Süngü Kubbeler Miğfer' şiirini okudu:

Elimde tüfenk, gönlümde iman,

Dileğim iki: Din ile vatan…

Ocağım ordu, büyüğüm Sultan,

Sultan’a imdad eyle Yarabbi!

Ömrünü müzdad eyle Yarabbi!



Yolumuz gaza, sonu şehadet,

Dinimiz ister sıdk ile hizmet,

Anamız vatan, babamız millet,

Vatanı mamur eyle yarabbi! .

Milleti mesrur eyle Yarabbi!



Sancağın tevhid, bayrağım hilal,

Birisi yeşil, ötekisi al,

İslam’a acı, düşmandan öc al,

İslam’ı abad eyle Yarabbi!

Düşmanı berbad eyle Yarabbi!



Cenk meydanında nice koç yiğid

Din ile yurt için oldular şehid

Ocağı tütsün,sönmesin ümid

Şehidi mahzun etme Yarabbi!

Soyunu zebun etme Yarabbi!



Kumandan,zabit babalarımız.

Çavuş,onbaşı,ağalarımız,

Sıra ve saygı,yasalarımız.

Orduyu düzgün eyle Yarabbi!

Sancağı üstün eyle Yarabbi



Minareler süngü,kubbeler miğfer,

Camiler kışlamız, müminler asker,

Bu ilahi ordu dinimi bekler,

Allahu Ekber,Allahu Ekber.

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada ağlayan Gülsu'nun ağabeyine sarıldı.

Gözyaşlarını tutamayan küçük çocuğun başını okşayarak sevgisiyle kucaklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan da duygusal anlar yaşadı.

"TÜM ÇOCUKLARIN BAYRAMINI TEBRİK EDİYORUM"

Külliye'de kabul ettiği çocukları dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde okul saldırılarında hayatını kaybeden çocukları da andı.

Tüm çocukların bayramını kutlayan Erdoğan, ayrıca şu açıklamaları yaptı:

Sevgili çocuklar sizler sevgiyle selamlıyorum. Siz evlatlarımız milletin evinde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Külliyemize hoş geldiniz.



Her birinizin gözlerinizden öpüyor, çocuk bayramınızı yürekten kutluyorum. Tüm çocukların bayramını tebrik ediyorum.



Geçtiğimiz hafta bizi üzen 2 olay yaşadık. Saldırılara kaybettiğimiz canlara Allah'tan rahmet diliyorum.

"DİSİPLİNLİ ŞEKİLDE ÇALIŞMAKTAN VAZGEÇMEYİN"

Yeter ki kendinize güvenin. Disiplinli bir şekilde çalışmaktan vazgeçmeyin. Gerisi biraz sabır ve zaman meselesidir. Bugün ne yapıyorsak sizin hayallerinizi gerçekleştirmek için yapıyoruz.



Hepinizin tek tek gözlerinden öpüyorum. Ailelerinize öğretmenlerinize buradan selamlarımı iletiyorum. Ziyaretiniz için teşekkür ediyor, hepinize sağlıklı ömürler diliyorum.