Prens William: Az önce bir Galatasaraylı ile tanıştım

İngiliz kraliyet ailesinin veliahtı Prens William, Galler’de gerçekleştirdiği bir ziyaret sırasında yaptığı samimi sohbetle sosyal medyanın dikkatini çekti. Futbol taraftarlarıyla konuştuğu sırada Galatasaraylı bir taraftardan bahsetmesi, kısa sürede viral oldu.

GALLER'DE TARAFTARLARLA SOHBET

Prens William, Galler’de karşılaştığı Real Madrid taraftarlarıyla futbol üzerine sohbet etti. Ziyaret sırasında farklı ülkelerden gelen taraftarlarla samimi anlar yaşandı.

"AZ ÖNCE BİR GALATASARAYLI İLE TANIŞTIM"

Sohbet sırasında kısa süre önce bir Galatasaray taraftarıyla karşılaştığını söyleyen William, esprili bir şekilde “Burası nasıl Galler?” ifadelerini kullandı.

Prens’in spontane yorumu çevrede bulunanlar arasında gülüşmelere yol açarken, anlar kameraya da yansıdı. Samimi diyalog kısa sürede ilgi çekti.

Paylaşılan görüntüler, sosyal medyada hızla yayılarak geniş kitlelere ulaştı. Prens William’ın futbol üzerinden yaptığı esprili yorumlar kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gördü.