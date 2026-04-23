İstanbul'un 18 ilçesinde yarın elektrik kesintisi yaşanacak

İstanbul karanlığa gömülecek...

24 Nisan 2026 Cuma günü, İstanbul'un bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

DUYURU YAPILDI

Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ) tarafından 24 Nisan tarihli planlı kesinti programı duyuruldu.

18 İLÇEDE ETKİLİ OLACAK

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan ilçelerde yaşanacak olan elektrik kesintisi nedeniyle tam 18 ilçe akşam saatlerine kadar elektriksiz kalacak.

İstanbul’da elektrik kesintileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yönetiliyor.

Anadolu Yakası’ndaki planlı kesinti ve arıza çalışmaları AYEDAŞ tarafından yürütülürken, Avrupa Yakası’ndaki elektrik tedarik ve arıza işlemlerinden BEDAŞ sorumlu.

KESİNTİ YAŞANACAK İLÇELER

İşte 24 Nisan Cuma BEDAŞ elektrik kesintisi listesi:

ARNAVUTKÖY

AVCILAR

BAHÇELİEVLER

BAKIRKÖY

BAYRAMPAŞA

BEŞİKTAŞ

BEYOĞLU

BÜYÜKÇEKMECE

ESENLER

EYÜPSULTAN

FATİH

GAZİOSMANPAŞA

GÜNGÖREN

KÜÇÜKÇEKMECE

SARIYER

SİLİVRİ

SULTANGAZİ

ŞİŞLİ