İstanbul'un 18 ilçesinde yarın elektrik kesintisi yaşanacak

İstanbul'da milyonlarca kişiyi etkileyecek elektrik kesintisi, BEDAŞ tarafından duyuruldu. 24 Nisan Cuma günü sabahın erken saatlerinde başlayacak olan elektrik kesintisi 2 ilçede 9 saat sürecek. Birçok ilçede ise 8 saat boyunca elektrik kesintisi yaşanacak.
İstanbul karanlığa gömülecek...
24 Nisan 2026 Cuma günü, İstanbul'un bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.
DUYURU YAPILDI
Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ) tarafından 24 Nisan tarihli planlı kesinti programı duyuruldu.
18 İLÇEDE ETKİLİ OLACAK
İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan ilçelerde yaşanacak olan elektrik kesintisi nedeniyle tam 18 ilçe akşam saatlerine kadar elektriksiz kalacak.
İstanbul’da elektrik kesintileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yönetiliyor.
Anadolu Yakası’ndaki planlı kesinti ve arıza çalışmaları AYEDAŞ tarafından yürütülürken, Avrupa Yakası’ndaki elektrik tedarik ve arıza işlemlerinden BEDAŞ sorumlu.
KESİNTİ YAŞANACAK İLÇELER
İşte 24 Nisan Cuma BEDAŞ elektrik kesintisi listesi:
ARNAVUTKÖY
AVCILAR
BAHÇELİEVLER
BAKIRKÖY
BAYRAMPAŞA
BEŞİKTAŞ
BEYOĞLU
BÜYÜKÇEKMECE
ESENLER
EYÜPSULTAN
FATİH
GAZİOSMANPAŞA
GÜNGÖREN
KÜÇÜKÇEKMECE
SARIYER
SİLİVRİ
SULTANGAZİ
ŞİŞLİ